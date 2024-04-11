Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu'na annesinden uyarı: Uzak dur! Yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, bayram nedeniyle annesiyle yaptığı görüşmede takım arkadaşı Yunus Emre Özden'den uzak durması yönünde uyarı aldı.

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Televizyon ekranlarının merakla takip edilen yarışması Survivor All Star, bu yıl da yüksek tansiyonla devam ediyor.

Yarışmadaki zorlu parkurlar, rekabet ve kavgalar sık sık gündem oluyor.

Bir diğer dikkat çeken olay ise kırmızı takım oyuncuları Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşlığı.

Eşi kıskandı

Birbirine yakın olan iki isim hayranlarından da tepki görürken, Özden'in eşi de olaya dahil olarak iletişim oyununda uyardı.

Yunus Emre Özden eşinden, "Aleyna'dan uzak dur" mesajı aldı.

Bir uyarı da anneden

Ardından ikili arkadaşlıklarına devam ederken bir uyarı da Kalaycıoğlu'nun annesinden geldi.

Yarışmacılar aileleriyle bayramlaşırken, Aleyna Kalaycıoğlu annesinden, "Yunus Emre'den uzak dur." uyarısı aldı.

Aileleri tarafından uyarılan iki ismin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecekleri merak ediliyor.