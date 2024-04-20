Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belli oldu: Kadın isimler tehlikede Her akşam heyecanla izlenen Survivor All Star'da dünkü bölümde yarışma kırmızı takımın üstünlüğüyle tamamlanınca mavi takım potaya Damla Can'ı soktu.

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ensonhaber.com

Survivor All Star'da finale doğru heyecan artıyor.

Parkurlar zorlaşırken rekabet de kızışıyor.

Kırmızı takımdan galibiyet serisi

Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise kıyasıya bir mücadele ortaya konuldu.

Ancak yarışma, kırmızı takımın üstünlüğüyle bitti. Kırmızı takım galibiyet serisini sürdürürken mavi takım ise her hafta yeni bir ismi yazıyor.

Damla Can potaya girdi

İlk eleme adayı yine mavi takımdan Berna olurken, dün akşam ise potaya ilk kez giren isim şampiyonluk adayı Damla Can oldu.

İki bölümde daha 2 isim yazılacak ve potadaki isimler yarışmada devam etmek için mücadele edecek.