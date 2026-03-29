Survivor'da kavga çıktı: Seren Ay, Nisanur'a saldırdı

Survivor 2026’da aksiyon bitmiyor...

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yaşanan kavga geceye damga vurdu.

Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Seren Ay’ın, Nisanur’a fiziksel temasta bulunduğu görüldü.

Takım arkadaşları iki ismi güçlükle ayırırken, olay sonrası Nisanur gözyaşlarına boğuldu.

Seren Ay Çetin’in takım arkadaşı Nisanur’a fiziksel temasta bulunması sonrası Acun Ilıcalı sert tepki gösterdi.

Yaşananlar sonrası gözler diskalifiye ihtimaline çevrildi.

ÖZÜR GELDİ

Seren Ay Çetin ise konseyde yaptığı açıklamada tüm takımlardan ve Nisanur’dan özür diledi.

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

CEZASI AÇIKLANDI

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşananları skandal olarak nitelendirdi.

Seren Ay’a sert sözlerle yüklenen Ilıcalı, “Fiziksel temasta bulunan sensin. Olayı başlatan da sensin” ifadelerini kullandı.

Seren Ay Çetin’e 8 ödülden yararlanmama cezası verildiği açıklanırken, Nisanur hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.