Survivor’da kim elendi, kim gitti? 25 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 25 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması..

Survivor 2021'in son bölümünde takımlar, ilk olarak parkurda ödül için efor sarf etti. Gecenin sonunda, eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, 25 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 25 Mayıs Salı akşamı yayımlanan bölümünde, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu ve eleme konseyi mücadelesi yaşandı.

Dün akşam yayımlanan bölümde, Mavi ve Kırmızı takımların mücadelesine Yunanistanlı yarışmacılar da dahil oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım ödülün sahibi oldu.

Oyunun ardından yapılan eleme konseyinde, Batuhan ve Poyraz SMS birincisi olurken, pota mücadelesi Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven arasında geçti.

En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu yanıt buldu.

Peki 25 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 25 Mayıs Survivor'a veda eden isim...

SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Eleme öncesinde ilk olarak yarışmacılar, sıra dışı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türkiye ve Yunanistan Survivor Kırmızı ve Mavi takımları ödül oyununda kıyasıya bir mücadele verdi.

Kazanan takımın rafting, piknik, villada konaklama ve Instagram'dan selfie paylaşacağı açıklandı. Kıran kırana geçen mücadelede Kırmızı ile Mavi takımlar bir araya geldi.

Karşılıklı sayılar ile skor 6-2'ye gelirken Mavi takım, farkı ikiye indirmeyi başardı. Skor 9-8 iken Mavi takımdan Steven, Kırmızı takımdan Sakis'in parkura gelmesi ile oyunun kaderi değişti.

Eşitlik sağlanınca oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında skoru 10-9 yapan Kırmızı takım ödülün sahibi oldu. Böylece Yunanistan ve Türkiye yarışmacılarının olduğu Kırmızı takım, ödülden faydalanma hakkını kazandı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu.

Merve takım için çok fazla fedakarlık yaptığını belirterek, "Hayırlısı buymuş." dedi.

25 MAYIS SURVİVOR SMS SIRALAMASI

25 Mayıs 2021 Salı günü yayımlanan Survivor 2021 son bölümde, SMS sıralamasında birinci olan isimler, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oy sonuçlarına göre, Survivor 2021'in 21. haftasında SMS birincisi, mavi takımda Poyraz, Kırmızı takımda ise Batuhan oldu.

25 Mayıs Survivor SMS sıralaması sonuçları paylaşıldı. İşte tam liste;

KIRMIZI TAKIM SMS SIRALAMASI

5 - Aleyna Çalışkan

4 - Berkay

3 - Aleyna

2 - İsmail

1 - Batuhan

MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASI

5 - Merve Aydın

4 - Dora

3 - Steven

2 - Ayşe

1 - Poyraz