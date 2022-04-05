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    Survivor'da Nisa'dan Nagihan'a 'doping' göndermesi

    Survivor 2022 All Star yarışmasına Nagihan ve Nisa arasındaki tartışma, fragmana damgasını vurdu. Nagihan'ın steroid kullandığını iddia eden Nisa'nın sözleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:56
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    Survivor'da Nisa'dan Nagihan'a 'doping' göndermesi

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da sular durulmuyor.

    Eleme heyecanının sürdüğü yarışma haftanın beş günü yeni bölümle seyircisiyle buluşuyor.

    Zaman zaman sinirlerin gerildiği Dominik'te tartışmalar da alevleniyor.

    Son olarak yeni bölüm fragmanında Nagehan ve Nisa arasındaki atışma damga ortalığı karıştırdı.

    Survivor 70. Bölüm Fragmanı VİDEO

    "STREOİDLERİN BEYNİNİ YAKMIŞ"

    Bir önceki konseyde Nisa, Nagihan için ''Senin bu steroidlerin beynini yakmış.'' ifadesini kullandı.

    Bu cümleye kayıtsız kalamayan Nagihan, ''Nisa'nın bir söylemi olmuş. Steroidlerin beynini yakamış gibi.'' diyerek cümlesine devam etti.

    "REKORUM ORADA"

    70. bölümle ekranlara gelecek olan Survivor fragmanında Nisa'nın ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' demesi Nagihan Karadere'yi adeta çıldırttı.

    Oldukça sinirlenen Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.

    2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca diskalifiye olmuştu.

    Survivor da Nisa dan Nagihan a doping göndermesi #1

    Survivor da Nisa dan Nagihan a doping göndermesi #2


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