Birleşme sonrası rekabetin arttığı Dominik'te 4 Nisan akşamı takımların mücadelesi zorlu geçti. Oyuna çıkmak istemeyen Ünlüler dokunulmazlığın sahibi olunca, Gönüllüler sinirlerine hakim olamadı

Survivor 2022'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Bir ringde gerçekleşen mücadelede yarışmacılar rakiplerini ringden aşağı düşürmeye çalıştı.

Takımlar haftanın üçüncü oyununda galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, Ünlüler dokunulmazlığın sahibi olarak lüks villada zaman geçirme hakkı da yakaladı.

Survivor'da oyun sonrası gergin anlar VİDEO

GÖNÜLLÜLER YENİLGİYİ KALDIRAMADI

Gönüllülerin oyunu kaybetmesi ile gergin anlar da ekranlara geldi.

Yarış sonrası Nagihan'a bağıran Evrim 'Survivor'ın yüz karası' sözleriyle isyanını dile getirdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda sunucu Murat Ceylan araya girdi.

Zor anların yaşandığı kadınlar oyunu son sayıya kaldı. Son oyunda Sema ve Seda kardeşler birbirlerine rakip oldu. Kardeşlerin arasındaki kriz anları da kameraya yansıdı.