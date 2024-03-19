Survivor'da şok sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırılan o isim Survivor'a devam edecek mi? Survivor All Star'da yaşanan sakatlık olayı, izleyicilerde büyük endişe yarattı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümüyle sosyal medyada gündeme oturan yarışmada bu kez Gizem Memiç'in sakatlığı damga vurdu.

Dokunulmazlık oyunu esnasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Gizem Memiç parkurda bir anda yerde kaldı.

Gizem'in acı içinde kıvranmaya başlaması ekran başındakileri ve diğer yarışmacılara korku dolu anlar yaşattı.

Gizem Memiç oyun alanında doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gizem'in sağlık durumunu ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek."