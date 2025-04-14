Yağmur Uçar

Survivor All Star 2025 yarışması yeni bir ödülle yarışmacılara büyük bir heyecan yaşattı.

Acun Ilıcalı, yarışmanın kazanının 24 saatliğine Türkiye’ye ailesine gideceğini açıkladı.

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle 24 saat geçirmesini sağlayacak ödül oyununu açıklanmasının ardından gözyaşları sel oldu.

Survivor'da All Star takımı oyunu 8-7 kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

TÜRKİYE BİLETİ

Batuhan ile İsmail ödül oyununda sona kaldı ve kazanan isim Batuhan oldu.

Bu sonuçla birlikte Batuhan Survivor'da Türkiye'ye gitmeyi kazanan ilk isim oldu ve büyük bir sevinç yaşadı.