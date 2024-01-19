Survivor’ı izlemek yetmiyor diyenlere: Acun Ilıcalı Survivor turizmini başlattı! İşte fiyatı... Televizyon dünyasının en ilgi çekici programı Survivor, bu sezon da aynı merakla izlenmeye devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu merakı bir adım öteye taşıyarak ticari zekasını konuşturdu. Survivor turizmini başlattı.

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Türkiye'nin önde gelen televizyon yapımcılarından Acun Ilıcalı, ülkede kazandığı program formatları ve başarılarıyla medya sektöründe önemli bir yer edinmeyi başardı.

En uzun süreli ve prime time'da ilk üçte yer alan yapımlarından biri olan Survivor, izleyicinin ilgisini çeken ve sevgisini kazanan yapımlar arasında öne çıkıyor.

Survivor, yarışmacılar arasındaki rekabetin yanı sıra adadaki yaşamın da merak edildiği, izleyiciyi ekrana kilitleyen bir yapıma dönüştü.

Ancak bu heyecanı sadece televizyon ekranlarından izlemek yetmiyor.

Acun Ilıcalı, izleyicilerin bu merakını gidermek ve gerçek bir Survivor deneyimi yaşatmak amacıyla Survivor turizmi başlattı.

Nisan ayında gerçekleşecek olan Birleşme Partisi için Dominik turu düzenleyecek. İşte fiyatı…

Sadece birleşme partisi değil

Survivor hayranları için özel olarak tasarlanan tur, katılımcılara Karayipler'de muhteşem bir katamaran turu ve eşsiz Saona Adası deneyimi sunacak. Dominik'e özgü lezzetlerle tanışma fırsatı bulacak olan katılımcılar, özel kahve, kakao ve tütün tadımlarıyla adanın kültürüne yakından tanıklık edecek.

Tur kapsamında, Survivor oyun çekimlerine şahit olma ayrıcalığı yaşanacak. Katılımcılar, kura çekimiyle belirlenen rakipleriyle birlikte oyun alanında mücadele ederek gerçek bir Survivor deneyimi yaşayacaklar.

Kontenjan sınırı olabilir

08 - 14 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği seyahat programında kontenjan sayısı henüz belirtilmedi. Şirket yetkilileri, PD'ye aktardıkları bilgilerle geçen yılki 60-70 kişilik kontenjanın bu sene 100 kişiye çıkabileceğini belirtti.

Tek kişilik fiyatı:

Konaklama, uçak biletleri ve yemek ücretlerini içeren bu özel paket, tek kişilik 2 bin 999 dolarlık bir ücretle sunuluyor, yani güncel kurla 90 bin 413 Türk Lirası.