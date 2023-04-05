"Tam 29 sene önce bu gece" Pınar Altuğ paylaştı, sosyal medya yıkıldı! 19'luk Pınar'a alevler yağdı... Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, geçmişe yolculuğa çıkardı. Hayranları için özel kareler paylaşan Altuğ, kraliçe seçildiği dönemi hatırlattı. Altuğ'un o döneme dair paylaşımları hayranlarından büyük beğeni aldı.

2 Eylül 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Altuğ, Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okurken mankenlik yapmaya başladı.

1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü ise yarım bıraktı.

Kariyerine yemek programı ile başlayan Altuğ, Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri sayesinde tanındı.

Uzun süre bu karakter ile akıllarda kalan Altuğ, 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evli olan güzel ismin Su adında da bir kızı var.

Aile hayatı ve oyunculuğu ile dikkati çeken Pınar Altuğ, sosyal medyayı ise aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Sık sık olumsuz yorumlara da cevap veren güzel ve başarılı isim, geçmişe dair kareler paylaştı.

Pınar Altuğ'un kraliçelik dönemleri

Sık sık nostalji paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ'un son kareleri yine çok konuşuldu.

Kraliçe olduğu dönemleri paylaşan Altuğ, hayranlarından büyük beğeni aldı. 19'luk Pınar Altuğ'un güzelliğine de yorum yağdı.

Annesi ve babasını erken yaşta kaybeden Altuğ, sergilediği annelikle herkesin gönlünde de taht kuruyor. Kızı Su ile zaman geçirmeyi ihmal etmeyen Altuğ, şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.