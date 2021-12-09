Tanınmaz halde! Deli Yürek'in Yılmaz'ı Yılmaz Tüzün'ün son hali 'Yıllar acımamış' dedirtti

Bir döneme damgasını vuran Deli Yürek dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren, Yılmaz Tüzün'ün yıllar içindeki değişimi, gündem oldu. Tüzün'ün son halini görenler, 'Yıllar acımamış' demeden edemedi.

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği aksiyon, dram ve politik türdeki Deli Yürek dizisi, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yapımların başını çekiyordu.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Deli Yürek, askerden dönen Yusuf'un tesadüflerle hayatının bir anda değişmesini ve kendisini vatan uğruna bir hesaplaşmanın içinde bulmasını anlatıyordu.

5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Deli Yürek, final sezonuyla ATV'de yayım hayatına devam etti. 4 sezondan oluşan ve toplam 113 bölüm süren dizi, 24 Haziran 2002 tarihinde sona erdi.

Başrolleri kadar yan karakterleriyle de dikkat çeken dizi, yıllar sonra bile kendinden söz ettiriyor.

Müziği hafızalara kazınmış olan dizide, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Yusuf karakterinin askerlik arkadaşı Yılmaz rolüne hayat veren Yılmaz Tüzün'ün son halini görenler hayret ediyor.

YILMAZ TÜZÜN SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterlerden Yılmaz'a hayat veren başarılı oyuncu Yılmaz Tüzün, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtıyor.

Hayatını tiyatroya adamış değerli sanatçılardan olanu Tüzün, herkes gibi akan zamandan etkilenmiş görünüyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor.