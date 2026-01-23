Taşacak Bu Deniz Oruç’un nişanlısı bakın kim çıktı! Meğer gönlünü ünlü isme kaptırmış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz dizisi, karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Dizide Oruç karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Yörük, performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncunun yükselişi sonrası özel hayatı da gündeme geldi.

Meğer başarılı oyuncunun nişanlısı, aslında hepimizin çok yakından tanıdığı o ünlü isimmiş!

ÜNLÜ MÜZİSYENLE NİŞANLI

Başarılı oyuncu Burak Yörük, ünlü müzisyen Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor.

Tuana Yılmaz, aslında magazin sayfalarından çok daha derin bir portreye sahip.

22 Haziran 1994 İstanbul doğumlu olan Yılmaz, müzik yolculuğuna henüz 8 yaşındayken Devlet Opera ve Çocuk Korosu ile başladı.

Ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuarı'nda aldığı eğitimle temelini sağlamlaştıran genç sanatçı, bugünlerde kendine has tarzı ve büyüleyici sesiyle müzik dünyasında fark yaratıyor.



