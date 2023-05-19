Tatlıses ailesinin en küçüğü! İbo babasına benzetiyor...Hüseyin Tatlı'yı gören şoke oldu! Tatlıses ailesinin en küçük kardeşi Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses'e benzerliği ile görenleri şaşırttı.

Türk müziğinin İmparator lakaplı şarkıcısı İbrahim Tatlıses, kariyeri bir yana özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Aile hayatı ve evlilikleri merak konusu olan İbrahim Tatlıses, son olarak kardeşi Hüseyin Tatlı ile gündeme geldi.

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Hüseyin Tatlı, abisinin izinden giderek müzik sektöründe kariyer yaptı.

1973’te Mersin’de doğan ve abisi ünlü olduktan sonra kendilerini Urfa’ya taşıdığını anlatan Hüseyin Tatlı babasını iki yaşında iken yitirdi.

Babaya benziyor

Ailenin en açık tenli ve tek renkli gözlü ferdi olan Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses’in kendisine baktığında "babamı hatırlıyorum" ifadesiyle dikkat çekti.

2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı, sima olarak da Tatlıses'de benzetiliyor.

Hüseyin Tatlı'yı görenler, "İbo'nun genç hali", "Abisinin aynısı", "Yolda görsem İbo sanarım" gibi yorumlarda bulunuyor.