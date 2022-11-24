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- Televizyonda bugün: 24 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı!
Televizyonda bugün: 24 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı!
Televizyon ekranlarında bugünün öne çıkan yapımları belli oldu. Peki hangi kanalda ne var? İşte 24 Kasım Perşembe tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 09:01
24 Kasım akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Bugün ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Kanal D’de Camdaki Kız, ATV’de Aldatmak, MasterChef, Dünya Kupası maçları ve Show TV’de ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı...
24 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yabancı Sinema Bıçaklar Çekildi
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İsviçre-Kamerun
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Uruguay-Güney kore
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Gana
- 21:00 Kupa Saati
- 22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-Sırbistan
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:30 Yazgı
- 12:45 Canım Annem
- 13:30 Kadere Karşı
- 14:15 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye