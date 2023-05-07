Televizyonda Pazar: 7 Mayıs 2023 TV yayın akışı! Bugünkü diziler... Pazar keyfi için ekran karşısına geçenler, kanallar arasında tur atıyor. Peki, bugün hangi dizi/film/yarışma var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

Son izin gününü televizyon karşısında geçirenler, kumandayı eline alıp kanal kanal geziniyor.

7 Mayıs Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Pazar akşamı Güzel Günler, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor 2023 ve Ego programları ekrana gelecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

Star TV yayın akışı

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

19:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Gülcemal

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

TRT 1 yayın akışı

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:36 Propanganda Konuşmaları

20:00 Ana Haber

20:30 Teşkilat

00:15 3’Te 3

Show TV yayın akışı

08:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

TV8 yayın akışı

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Kasadaki Yabancı (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra