Televizyonda Pazar: 7 Mayıs 2023 TV yayın akışı! Bugünkü diziler...

Son izin gününü televizyon karşısında geçirenler, kumandayı eline alıp kanal kanal geziniyor.
7 Mayıs Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
Pazar akşamı Güzel Günler, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor 2023 ve Ego programları ekrana gelecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
19:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Gülcemal
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
TRT 1 yayın akışı
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:36 Propanganda Konuşmaları
20:00 Ana Haber
20:30 Teşkilat
00:15 3’Te 3
Show TV yayın akışı
08:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 yayın akışı
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Kasadaki Yabancı (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra