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    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi'nin eski hali

    Obsesif temizlik hastası olan ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetik yaptırmadan önceki halini görenler şaşırmadan geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 14:58
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    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi'nin eski hali

    Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi çeken Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başlamıştı.

    Sempatik tavırları ve enerjisiyle "erkek temizlik yapmaz" algısını da kıran Ezildi, kısa sürede gönüllerde taht kurmayı başardı.

    Kirli bir yer görmeye tahammülü olmayan 26 yaşındaki Kadir Ezildi, "Temizlik Benim İşim" programı ile ekranlara geldi.

    Ardından "En Hamarat Benim" ile evlere konuk olan genç sunucu, gündüz kuşağının en çok izlenenleri arasında yer alıyor.

    ESTETİKLİ ÇIKTI

    Daha önce hasta bakıcılığı yapmış olan Kadir Ezildi, burun estetiği yaptırdı.

    Ezildi'nin ortaya çıkan önceki hali, sevenlerini şaşırttı.

    İşte Kadir Ezildi'nin estetiksiz hali...

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #1

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #2

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #3

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #4

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #5

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #6

    Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi nin eski hali #7


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