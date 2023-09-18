Tenise başlayan Şevval Şahin'in eteği havalandı, gören yorum yağdırdı: "Bu defa görmeyen kalmadı" 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.

ensonhaber.com

2018 yılında Miss Turkey seçilerek hayatımıza giren Şevval Şahin, gündem olmaya devam ediyor.

Söylemleri ve estetikleriyle gündemden düşmeyen ünlü isim, Şeyma Subaşı gibi kış yüzü görmeyenlerden..

Tüm hayatını seyahat ederek geçiren Şahin, sosyal medya hesabına yüklediği yeni pozuyla olay oldu.

Tenise başladı

Doğum gününde dantel detaylı içini gösteren elbiseyle poz vererek dikkati çeken Şevval Şahin, son pozlarıyla yine gündem oldu.

Yeni hobi olarak tenisi seçen Şahin, korttan pozlarını paylaştı. Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.

Şevval Şahin'in fiziğini sergilediği pozlara hayranlarından "Hobi gibi hobi", "Çok güzelsin" yorumları geldi.