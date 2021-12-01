Teşkilat 25. bölüm fragmanı: Benim için yaşa Serdar!

Teşkilat 25. bölüm fragmanı: Benim için yaşa Serdar!

Teşkilat'ın yayınlanan yeni fragmanına Zehra'nın, "Senin yaşaman lazım Serdar. Bizim için, ülkemiz için, benim için" sözleri damga vurdu. Zehra'nın Serdar'ı kurtarma çabası, izleyenleri duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarının en iddialı dizilerinden birisi olan Teşkilat, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri seyircisinin ilgisini çekmeyi başaran yapım, reytinglerde zirveden inmiyor.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ı buluşturan dizide; Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi usta isimler yer alıyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Serdar'ın kalbi durmuş, Zehra ise başında çaresizce donup kalmıştı.

Bu bölümün ardından heyecanla beklenen fragman gelirken; Zehra'nın Serdar için söylediği duygusal sözler dikkati çekti.

Zehra, "Senin yaşaman lazım Serdar. Bizim için, ülkemiz için, benim için..." derken, Serdar ise hayata tutunmak için mücadele verdi. İşte Teşkilat 25. bölüm fragmanı...

Teşkilat 25. bölüm fragmanı İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.