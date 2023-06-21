Teşkilat 79. bölüm 2. fragman (sezon finali): Bomba patlaması Zehra ve Ömer'in sonunu getirecek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, bu hafta sezon finaliyle ekranlarda yer alacak. Başrollerini Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı dizinin sezon finali izleyicileri şaşkına çevirecek. Son sahnede patlayan bomba Zehra ve Ömer'in sonunu getirecek. İşte Teşkilat 79. bölüm 2. fragman...

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, büyük ilgi görüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan bir ekibin iş hayatı dışında özel hayatını da ele alan dizide son bölüm ekranlara damga vurmuştu.­­­­ Her Pazar TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinden sezon finali 2. fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak! Sezon finalinde neler olacak? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında Zehra ve Ömer’in içerisinde mahsur kaldığı bölgede bomba patlıyor. Büyük heyecan yaratan fragman Zehra ve Ömer’in ölüp ölmeyeceği konusunda kafalarda soru işareti bıraktı. İşte Teşkilat sezon finali 2. fragman...