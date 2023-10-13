Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ömer yıkan haber: Zehra öldü! Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Teşkilat dizisi, 22 Ekim’de ekranlara geri dönüyor. Diziden ilk fragman geldi. Zehra öldü, Ömer şimdi ne yapacak? İşte Teşkilat yeni sezon fragmanı…

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ensonhaber.com

Türkiye'nin aksiyon ve gerilim dolu dizilerinden biri olan Teşkilat, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği bir yapım olarak izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.

Her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, sezon finalini geride bıraktıktan sonra ne zaman geri döneceği sorularıyla gündemde.

Başrollerinde usta oyuncu Murat Yıldırım ve başarılı oyuncu Deniz Baysal'ın yer aldığı Teşkilat, sezon finalinde büyük bir sürprize sahne oldu. Deniz Baysal, dizideki karakteri Teşkilat'a veda etti.

Diziye olan merak artarken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Bakın yeni sezonda neler olacak…

Zehra öldü

Dizinin sezon finalinde Zehra’nın Ömer’le tehdit edilmesi, yürekleri ağza getirmişti. Ardından gelen silah sesiyle izleyicilerin aklında Ömer’in ölüp ölmediği merak konusu olmuştu.

Ancak yeni sezon fragmanında Zehra’nın ölüm haberi izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Peki Ömer bundan sonra ne yapacak? İşte yeni sezon tanıtımı…