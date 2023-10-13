Türkiye'nin aksiyon ve gerilim dolu dizilerinden biri olan Teşkilat, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği bir yapım olarak izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.
Her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, sezon finalini geride bıraktıktan sonra ne zaman geri döneceği sorularıyla gündemde.
Başrollerinde usta oyuncu Murat Yıldırım ve başarılı oyuncu Deniz Baysal'ın yer aldığı Teşkilat, sezon finalinde büyük bir sürprize sahne oldu. Deniz Baysal, dizideki karakteri Teşkilat'a veda etti.
Diziye olan merak artarken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Bakın yeni sezonda neler olacak…
Zehra öldü
Dizinin sezon finalinde Zehra’nın Ömer’le tehdit edilmesi, yürekleri ağza getirmişti. Ardından gelen silah sesiyle izleyicilerin aklında Ömer’in ölüp ölmediği merak konusu olmuştu.
Ancak yeni sezon fragmanında Zehra’nın ölüm haberi izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Peki Ömer bundan sonra ne yapacak? İşte yeni sezon tanıtımı…