Teşkilat'ın Hulki'si Nihat Altınkaya'nın eski sevgilisi EDHO'nun yıldızı çıktı! Sonu hüsranla bitmiş...

Teşkilat dizisinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya'nın bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Alptuğ Altınkaya, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alıyor.

Nihat Altınkaya, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinde ajan Hulki karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Altınkaya, yakışıklı oluşuyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Özel hayatı ile merak konusu olan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

DENİZ ÇAKIR İLE AŞK YAŞAMIŞ

Nihat Alptuğ Altınkaya, bir dönem, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Çakır ile aşk yaşadı.

Nihat Altınkaya ve Deniz Çakır, Yaprak Dökümü dizisinde tanıştı. Dizideki aşklarını gerçek hayata taşıyan ikilinin ilişkilieri 2 yıl sürdü.

Nihat Altınkaya, 2010 yılında İmre Altınkaya ile evlendi. Ünlü oyuncunun bu evliliğinden Melek ve Ayşe adında iki kız çocuğu var.