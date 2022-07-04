Teşkilat'ın Pınar'ı gömleğini öyle bir açtı ki...Frikik üstüne frikik geldi!

Teşkilat'ın Pınar'ı gömleğini öyle bir açtı ki...Frikik üstüne frikik geldi!

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran ve diziden ayrılan Ezgi Şenler'in tatilde verdiği poz olay oldu.

1993 yılında Ankara'da doğan sinema, dizi ve tiyatyo oyuncusu Ezgi Şenler, eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamladı.

Şenler, ilk oyunculuk deneyimini Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde yaşadı.

Çeşitli yapımlarda yer alan Şenler, başarılı performansıyla seyircilerin beğenisini topladı.

Güzel oyuncu, son olarak TRT1 ekranlarında 7 Mart 2021'den beri devam eden Teşkilat dizisinde "Pınar Gümüş" karakterini canlandırdı.

48. bölümüyle sezona ara veren Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizide birkaç veda gerçekleşti.

Oyuncular arasından Ezgi Şenler, diziye senaryo gereği veda etmek zorunda kaldı.

Şimdilerde yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarından da geri kalmadı.

Şenler, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için kendisini Bodrum'a attı.

Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı kusursuz fiziğiyle verdiği bikinili pozu ise görenleri hayran bıraktı.

Ezgi Şenler'den bikinili poz...