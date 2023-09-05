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Teşkilat'ta Zehra gitti yerine bomba bir isim geldi! Yasak Elma'da dengeleri alt üst etmişti... Abone Olun

Teşkilat'ta Zehra gitti yerine bomba bir isim geldi! Yasak Elma'da dengeleri alt üst etmişti... Teşkilat dizisinde yer alan Deniz Baysal'ın ayrılığının ardından, kadın başrolünü kim olacağı merak ediliyordu. Diziye dair o detay ise herksi şaşırtıtı.

ensonhaber.com Uzun zamandır Teşkilat dizisinde yer alan Deniz Baysal, veda ettiğini yaz aylarında açıkladı. Deniz Baysal'ın Zehra karakterinden ayrılmasının ardından, Murat Yıldırım'ın partnerinin kim olacağı merak edildi. Bu kişinin Canan karakterini canlandıracağı öğrenilirken, kulislerden bomba bir iddia gelmeye başladı. Nesrin Cavadzade mi geliyor? Deniz Baysal’ın oynadığı Zehra karakterinin ayrılmasının ardından Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu oldu. Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı Teşkilat dizisi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Ebru Nil Aydın’ın devam ettiği Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna bir dönem Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’nin katılacağı iddia edildi. Teşkilat 4. Sezon 80. Bölüm ile seyircinin karşısına çıkacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade’den Teşkilat dizisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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