Threads indirenler dikkat! "Keşke" diyebilirsiniz... Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Instagram uzantılı Threads platformu hakkında bazı detaylar dikkat çekti.

Siyaset ve haberlerin olmadığı bir Twitter düşünenler, hayallerine kavuştu.

Elon Musk'ın sahipliğinden beri Twitter konusunda çekinceleri olan kullanıcılar, yeni adresini buldu.

Mark Zuckerberg'e ait Meta şirketi, Twitter'ı popülerliğini gölgede bırakacak Threads'i kullanıma sundu.

Instagram'ın uzantısı olarak duyurulan Threads platformu, milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Threads kullanıcı isimlerini profillerinde paylaşanlar, beğeniler, yeniden paylaşmalar derken sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ancak Threads indirenlerin kafasında bir soru işareti oluştu.

Silmek isteyen yandı

Çoğu kullanıcının ekranından kaçan bu detay, Threads hesabını kapatmak istediğinizde Instagram hesabın da silinmesi gereken gerçeğiydi.

Konu hesabı oluşturmak için, kullanıcıların Instagram hesaplarına bağlanmaları gerekiyor. Bu bağlantı sayesinde, Threads oturumla ilgili bilgileri Instagram hesabında tutabilirsiniz. Ancak bu bağlantı aynı zamanda, Threads hesabını kapatmak istediğinizde Instagram hesabınızın da silinmesine neden oluyor.

Threads'ın "İlave Gizlilik İlkesi"nde bu durum şöyle açıklanıyor:

"Threads profilinizi istediğiniz zaman dondurabilirsiniz ama Threads profiliniz ancak Instagram kaydı silindiğinde silinir."