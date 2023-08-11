Tiktok fenomeni Yaren Alaca "galerimden" notuyla paylaştı, beğeni butonu çöktü! "Aman Allah'ım" 20 yaşındaki Tiktok fenomeni Yaren Alaca, takipçilerini büyüleyen paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medya platformu Tiktok sayesinde üne kavuşan Yaren Alaca, güzelliğiyle dikkat çeken fenomenler arasında.

Ünlü fenomen Yaren Alaca, "Gözler Üzerimde" şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, pozlarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

Sürpriz yaptı

Siyah straplez bluzu ve etek kombini ile objektif karşısına geçen Yaren Alaca, poz verdi.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle güzelliğini sergileyen Alaca, "galerimin derinliklerinden gelen sürpriz" notuyla paylaşım yaptı.

Alaca'nın o karelerine, binlerce beğeni ve yorum geldi.