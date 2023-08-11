Sosyal medya platformu Tiktok sayesinde üne kavuşan Yaren Alaca, güzelliğiyle dikkat çeken fenomenler arasında.
Ünlü fenomen Yaren Alaca, "Gözler Üzerimde" şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.
YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.
Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, pozlarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.
Sürpriz yaptı
Siyah straplez bluzu ve etek kombini ile objektif karşısına geçen Yaren Alaca, poz verdi.
Sarı saçları ve mavi gözleriyle güzelliğini sergileyen Alaca, "galerimin derinliklerinden gelen sürpriz" notuyla paylaşım yaptı.
Alaca'nın o karelerine, binlerce beğeni ve yorum geldi.