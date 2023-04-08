TikTok fenomeni Yasin Cengiz'in kil animasyonu olay oldu: "Göbek ritmi aynı" Tarlada çalışırken çektiği göbek dansı videoları ile ünlü olan Yasin Cengiz, Türkiye'yi gezerek gittiği her yerde çektiği videoları TikTok'ta takipçileri ile paylaşıyor. Bu sayede ünlü olan Cengiz'in kil animasyonu yapıldı. Animasyonun yapım aşaması ise detaylarıyla paylaşıldı.

Yasin Cengiz, tarlada çektiği göbek dansı ile önce Türkiye'de sonra ise neredeyse tüm dünyada tanınmaya başladı.

Türkiye'yi gezerek çektiği videolarla meşhur olan Cengiz, dünyayı da geziyor.

Videoları milyonlarca kişi tarafından izlenilen Yasin Cengiz'in sosyal medya paylaşımlarına dünyadan birçok kullanıcı da yorum yapıyor.

Yasin Cengiz'in bu videoları çekmediği yer kalmadı. Şimdi ise Cengiz'in kil animasyonu yapıldı.

Yasin Cengiz'in kil animasyonuna dair detayların hepsi bir videoda toplandı ve paylaşıldı.

Yapılan kil animasyonunda göbek dansındaki ritmin dahi aynı olması ise izleyenleri şaşırttı.

Kil animasyonu hakkında

Kil animasyonu plastik animasyon, bir stop motion animasyonu türüdür. Her animasyonlu parça, karakter veya arka plan, genellikle yumuşak bir madde olan plastik kilden yapılmıştır.

Cel animasyonundan stop motiona kadar geleneksel animasyon, her kareyi veya hareketsiz resmi filme veya dijital ortama kaydederek daha sonra kaydedilen kareleri izleyiciden önce art arda oynatarak üretilir.

Zoetroptan filmlere ve video oyunlarına kadar olan bu ve diğer hareketli görüntüler saniyede on ila on iki kare oynatarak hareket yanılsamasını yaratır. Bilgisayar üretimli görüntülerin oluşturulmasında yer alan teknikler, genelde bir kare kare işleminden kaldırılır.

Kil animasyonunu sinemada ilk gerçekleştiren kişi ABD'li animatör ve yönetmen Art Clokey'dir. İlk denemesini henüz öğrenci iken 1953 yılındaki Gumbasia adlı kısa filmi ile yapmış ve bu film 1955'te yayınlanmıştır.

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