Transparan giyen Nesrin Cavadzade'den göğüs dekoltesi! "Tablo gibi maşallah" Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabındaki son pozlarıyla dikkati çekti. Güzel isim özel bir dergi çekimi için kamera karşısına çekti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, son zamanların en fazla konuşulan ismi oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nu öptüğü ve fotoğraf ve videoları paylaşan Cavadzade, bazı kesimin tepkisini çekti.

Bora Akkaş'ın göğsüne para taktığı anları paylaşan oyuncu, bu defa bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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Transparan ve taşlı bir kıyafet tercih eden ünlü isme sosyal medyada "Sana parlamak yakışır", "En şık ve en güzel oyuncu", "Güzeller güzeli" yorumları yapıldı.

40 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.