TRT Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açıldı

Dün akşam saatlerinde TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Ankara Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı yayın sırasında kalp krizi geçirmişti.

Arıkan, daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

"BİLİNCİ AÇIK OLUP TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE"

Sağlık Bakanlığı, tedavi altına alınan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir." denildi.

"HER ZAMANKİ GÜLÜMSEMESİ VARDI YÜZÜNDE"

Diğer yandan Trt Spor Haber Müdürü Erhan Seven'den de Trt Haber'in canlı yayınında Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Seven şunları söyledi:

"10 dakika önce yoğun bakım ünitesinde gördüm. Bir dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle konuştuk, bilinci açık. Bilinci sabah saatlerinde açıldı. Baygınlık geçirmeden önceki anlarını da hatırlıyor. Her zamanki gülümsemesi vardı yüzünde. Şu an için yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ama yoğun bakımdan çıkabilecek altyapısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Entübe vaziyetteydi, kısa bir süre önce bu da çıkarıldı ve normal solunuma geçti. Bu da sevindirici bir haber."