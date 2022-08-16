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    Turiste farklı fiyat veren kurnaz esnaf kameraya yakalandı

    Türkiye'ye turist olarak gelen bir Twitch yayıncısı, yayında Türk esnaftan bir içecek almak istedi. Türk esnaf, turist kadına içeceği 40 TL'ye sattı. O anlar sosyal medyada tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:46
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    Turiste farklı fiyat veren kurnaz esnaf kameraya yakalandı

    Döviz kurlarının artış göstermesiyle birçok turistin tatil tercihi Türkiye oldu.

    Bazı vatandaşlar da bu tercihi fırsata çevirmeye çalışıyor.

    Fırsatçı esnaf içeceği 40 liraya sattı

    Öyle ki bu şahıslardan biri, sosyal medyaya yansıyan videoyla izleyenlerin tepkisini çekti.

    Bir Türk esnafın, canlı yayın platformu Twitch’te Türkiye’yi gezerken canlı yayın yapan bir yayıncıya bir içeceği 40 TL’ye satması da tartışma yarattı.

    Turiste farklı fiyat veren kurnaz esnaf kameraya yakalandı VİDEO

    Turist fiyatı duyunca şaşırdı

    İçecek fiyatını soran turist, duyduğu fiyat karşısında, 'gerçekten mi' diyerek şaşkınlığa uğradı.

    Esnafın turistlere uyguladığı farklı fiyat tarifesi tepkilere yol açtı.

    Turiste farklı fiyat veren kurnaz esnaf kameraya yakalandı #1

    Turiste farklı fiyat veren kurnaz esnaf kameraya yakalandı #2


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