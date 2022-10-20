Tuzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sen bu kıza aşık mı oluyorsun?"

Tuzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sen bu kıza aşık mı oluyorsun?"

TV8'in yeni dizisi Tuzak, dün ilk bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. 2. bölümü ise merak konusu oldu. Yeni dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi severler tarafından merakla beklenen Tuzak dizisinin ilk bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı.

İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizinin ilk bölümü çok beğenildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

İlk bölümde neler yaşandı?

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay (Talat Bulut) tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kaldı. Eline tutuşturulan USB’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttu.

Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı (Bensu Soral), bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirdi. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlendi ve kirli avukat olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı (Akın Akınözü) aradı.

Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnatçı, ulaşması zor, yönetilmesi imkansız bir adam olan Avukat Çınar ‘kirli’ lakabını şimdiye dek ipten aldığı müvekkillerine borçlu.

Gazete manşetlerinde ‘Adaletin Çarpık Yüzü’ diye anılan bu gizemli adam, Gümüşay ailesinin zaaflar ve sırlardan örülü bir tuzağa düştüğünü söyledi. Eğer yardımını istiyorlarsa, inisiyatif onda olmak zorunda!

İlk bölümüyle ekranlara damga vuran Tuzak dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Oynat bakalım...



