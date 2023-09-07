TV'de bugün: 7 Eylül 2023 Perşembe yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor.
Her kanalda, birbirinden farklı içerikler yer alıyor.
7 Eylül Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.
Güldür Güldür Show, Dilek Taşı, Ip Man 2, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Özür Dilerim ve MasterChef Türkiye All Star programları izleyiciyle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adanış: Kutsal Kavga (Yerli Sinema)
22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Ip Man 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Ip Man 2(Yabancı Sinema)
00:30 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Özür Dilerim (Yerli Dizi)
TRT 1 yayın akışı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Zor Bir Saat (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz