Twitter mavi tik ücreti ne kadar oldu? Twitter mavi tik ücreti kaç dolar? Elon Musk duyurdu..

Twitter mavi tik ücreti ne kadar oldu? Twitter mavi tik ücreti kaç dolar? Elon Musk duyurdu..

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk bazı radikal kararlar aldı. Elon Musk mavi tikli hesaplardan aylık ücret alınacağını açıkladı. İşte mavi tikli hesaplardan alınacak ücret..

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alan Elon Musk tepki çeken bir karara imza atarak Twitter'da mavi tiki bulunan kullanıcılardan aylık bür ücret alınacağını açıklamıştı.

Mavi tikin ücretli olacağının açıklanmasından sonra Elon Musk sosyal medyada büyük tepki çekti. Elon Musk dün yaptığı açıklama ile mavi tikli hesaplardan alınacak aylık ücreti açıkladı.

Mavi tik ücreti belli oldu

Twitter'ın yeni sahibi milyarder iş adamı Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklama ile mavi tik ücretinin aylık 8 Dolar olacağını duyurdu.

Bazı özellikler tanınacak

Elon Musk mavi tikli hesap kullanıcılarına bazı özelliklerin tanınacağını açıkladı. Mavi tikli kullanıcılar diğer kullanıcılara göre daha uzun videolar yükleyebilecek ve diğer kullanıcılardan daha az sayısa reklam görecekler..