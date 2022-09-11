Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in mutluluğuna Mine'nin gölgesi düşüyor. Doğum yapan Mine'yi eve getiren Somer, Türkan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, yayınlandığı ilk sezonda reytinglere damga vurdu.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğluve Berker Güven'in yer aldığı dizi, ikinci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vuran dizi, ikinci sezon fragmanı ile ilgileri çekmeyi başardı.

Yayınlanan fragmanda; Türkan'ın Somer ile olan mutluluğuna Mine'nin gölgesi değmeye başladı.

Bebeğini doğuran ve Kiraz adını veren Mine, Somer ile birlikte eve geldi. Bu durum ise Türkan'ı şoke etti.

Nesrin hafızasını kaybederken, kadroya giren yeni oyuncular ise tozu dumana katmaya hazırlanıyor. İşte Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı....

Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı İZLE