Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
398.073
2.14%
BTXN Coin
6.94
10.33%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in mutluluğuna Mine'nin gölgesi düşüyor. Doğum yapan Mine'yi eve getiren Somer, Türkan'ı hayal kırıklığına uğrattı.
    • 11.09.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, yayınlandığı ilk sezonda reytinglere damga vurdu.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğluve  Berker Güven'in yer aldığı dizi, ikinci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

    Hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vuran dizi, ikinci sezon fragmanı ile ilgileri çekmeyi başardı.

    Yayınlanan fragmanda; Türkan'ın Somer ile olan mutluluğuna Mine'nin gölgesi değmeye başladı.

    Bebeğini doğuran ve Kiraz adını veren Mine, Somer ile birlikte eve geldi. Bu durum ise Türkan'ı şoke etti.

    Nesrin hafızasını kaybederken, kadroya giren yeni oyuncular ise tozu dumana katmaya hazırlanıyor. İşte Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı....

    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor! #1


    Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı
    Futbol

    Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı

    Kayseri'de dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı
    İç Haber

    Kayseri'de dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir