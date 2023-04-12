Üç Kız Kardeş 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer ve Türkan'dan aşk dolu dakikalar... Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, yeni fragmanıyla ekranlara damga vurdu. Somer ve Türkan'ın giderek büyüyen aşkı izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Üç Kız Kardeş 46. bölüm fragmanı...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi her salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İzlenme rekorları kıran diziden yeni fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Türkan içine düştüğü tehlikeli durumdan kendini kurtarmaya çalışırken, o anda hiç beklenmeyen sürpriz bir misafir Türkan’ın yardımına koşar. Rüçhan ise Sevilay’ı kendi evinde gördükten sonra, düzenini geri almak için harekete geçer. Mesut’la ilgili yaşanan bir gelişme, Kalender Ailesinde duygusal anların yaşanmasına sebep olur.