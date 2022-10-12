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    Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Türkan sinir krizi geçiriyor!

    Ekranların iddialı dizisi Üç Kız Kardeş’in son bölümünde Mine, Türkan’ın hamile olduğunu öğrenmişti. Yeni bölümde ortalık karışacak. İşte Üç Kız Kardeş 22. bölüm fragmanı…
    • 12.10.2022 - 12:37
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    Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Türkan sinir krizi geçiriyor!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

    Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Üç Kız Kardeşler dizisi İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Son bölümde neler oldu?

    11 Ekim’de yayınlanan son bölümünde Türkan annesine hamile olduğunu söyledi. Türkan’ın hamileliğini aile içinde saklamaya karar verdiler. Mine, Türkan’ın hamile olduğunu öğrendi.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Türkan, Somer ve Mine’nin konuşmalarına şahit oluyor. Somer’in Mine ile olan birlikteliğinden çocuğu olduğunu öğrenen Türkan, sinir krizi geçiriyor. Başta Somer olmak üzere evde bulunan herkese kızıyor. Somer’i unutacağını söyleyerek evi terk ediyor.

    İşte Üç Kız Kardeşler 22. bölüm fragmanı…

    Üç Kız Kardeşler 22. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Türkan sinir krizi geçiriyor! #1


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