Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya çömelince..."Babygirl" Instagram'da yeni pozlarını yayınlayan Özgü Kaya, kombini ve cesur anlarıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezona devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Özgü Kaya, dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Çömeldi

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

28 yaşındaki oyuncu, çömelerek objektif karşısına geçti.

O kareleri Instagram'a yayınlayan Özgü Kaya, fiziğiyle beğeni topladı.