Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan dekolteli paylaşım! "Bu güzellik sana özgü" Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sosyal medya hesabındaki yeni karesiyle gündem oldu. Kaya, dekoltesiyle beğeni topladı.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamları yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilgiyle takip ediliyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Bu isimlerden Özgü Kaya, dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özgü Kaya'dan cesur pozlar Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti. Tercih ettiği cesur kombini ile fiziğini ortaya koyan Özgü Kaya, dekolte verdi. Takipçilerinden beğeni toplayan Kaya, güzelliğine yorum aldı.