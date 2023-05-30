Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan dekolteli paylaşım!

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamları yayınlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Özgü Kaya, dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Özgü Kaya'dan cesur pozlar

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Tercih ettiği cesur kombini ile fiziğini ortaya koyan Özgü Kaya, verdi.

Takipçilerinden beğeni toplayan Kaya, güzelliğine yorum aldı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan dekolteli paylaşım!
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan dekolteli paylaşım!