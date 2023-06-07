Üç Kız Kardeş'ten büyük final! Türkan ve bebeği öldü! Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan sezon finali, nefes kesti. Finalde Somer'in kızı Kiraz'ın peşinden gittiği görülürken, Türkan'ın ise doğum sancıları başladı.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, başarılı bir ikinci sezon geçirdi. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran dizi, yeni sezonda da ekranda olmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan son final fragmanı ise nefes kesti. Yeni sezon öncesi, Türkan'ın başına gelenler yine merak ettirdi. Türkan'ın doğum sancılarının başladığı görüldü. Bebeğini ve hayatını kaybedip kaybetmeceği bilinmeyen Türkan, acı içinde kıvranmaya başladı. Somer ise Mine tarafından kaçırılan kızı Kiraz'ın peşine düştü. Nefes kesen fragman sonrası detayları öğrenmek isteyen seyircinin ise yeni sezonu beklemesi gerekecek..