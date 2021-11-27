Üç Kuruş 5. bölüm 2. ön izleme: Kartal ve adamlarından nefes kesen performans!

Üç Kuruş 5. bölüm 2. ön izleme: Kartal ve adamlarından nefes kesen performans!

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Kartal ve iki adamının bir mekana çağrıldığı ve sıkıştırıldığı görüldü. Ancak durum karşısında sakinliğini koruyan Kartal ve adamları, olaya el koydu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi, farklı konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çekti.

İçerde ve Çukur izleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimler paylaşıyor.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile beğenilen Cavadzade Bahar'a hayat verirken, Uraz Kaygılaroğlu ise Kartal'ı canlandırıyor.

Seferin Kızı dizisinde hayat verdiği Gediz rolü ile beğeni toplayan Kaygılaroğlu, Üç Kuruş sayesinde ününe ün kattı.

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de konusu ile diğer dizileri geride bırakan Üç Kuruş, yeni bölümüyle Pazartesi günü ekranda olacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Kartal ve adamlarının bir mekanda tuzağa düşürüldüğü görüldü.

İki adamıyla birlikte mekana giden Kartal, sakinliğini korudu ve işi yanında getirdiği dostlarına bıraktı.

Kartal'ın eğlenceli anları ve iki adamının 10 kişiye karşı koyması izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte Üç Kuruş 5. bölüm 2. ön izleme...

Üç Kuruş 5. bölüm 2. ön izleme İZLE