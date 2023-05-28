Ünlü isimler sandık başında! Zeynep Bastık ikinci turda oyunu kullandı Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ünlü isimlerden paylaşımlar gelemeye devam ediyor. Ünlü müzisyen Zeynep Bastık, oy kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye genelinde gerçekleşen seçimlerin ikinci tura kalmasıyla vatandaşlar tekrar sandık başına geçti.

Bugün sabah 08:00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Sandıklar 17:00'de kapanacak.

Yurt genelinde oy kullanma işlemleri devam ederken, ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geliyor.

Sandık başında poz veren ünlü isimlerden biri de müzisyen Zeynep Bastık oldu. Oyunu kullanan ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kalkın ve oy verin"

Sabah saatlerinde aracından pozunu paylaşan Zeynep Bastık, "Günaydın, kalkın ve oyu verin" dedi.

Ardından oy kullanmak için sandık başına geçen ünlü müzisyen poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı.