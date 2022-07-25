Ünlü manken Demet Şener'den aşk pozları geldi!

Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Demet Şener, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

45 yaşındaki eski manken Demet Şener, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, birçok dizi ve film projelerinde yer aldı.

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, adeta yıllara meydan okuyor.

İki çocuk annesi eski manken fit hali ile övgüleri topluyor.

Ünlü manken Demet Şener, güzelliğinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle biten Demet Şener'in, Cenk Küpeli ile yaptığı ikinci evliliği de hüsranla sona ermişti.

Ünlü manken Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerinin 1. yılını kutlayan çiftten aşk pozları geldi.

Demet Şener ile Tolga Arman'dan aşk pozları