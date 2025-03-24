Ünlü Medya Devi İflas Başvurusu Yaptı! 6 Şirketi Etkiledi; Bir Bir Kapanıyor...

Yağmur Uçar
Almanya merkezli ünlü dijital yayın platformu Sporttotal, iflas başvurusunda bulundu.
Şirket, özellikle futbol liglerinde kullanılan kamera sistemleriyle öne çıkıyor ve karşılaşmaları kendi platformu üzerinden canlı yayınlıyordu.
Şirketin yaptığı açıklamada, yaşanan finansal sorunlara rağmen hizmetlerin aksamadan sürdürüleceği belirtildi.
İflas süreci yalnızca ana şirketle sınırlı kalmadı.
6 ŞİRKETİ ETKİLEDİ
Sporttotal’a bağlı 6 iştirak de bu süreçten doğrudan etkilendi.
Ancak, Sporttotal Venus GmbH ile Amerika merkezli Stadium US Inc. iflas kapsamında yer almadı.
Sporttotal, mali darboğaza sürüklenmesinin nedenleri arasında uluslararası projelerdeki gecikmeleri ve başarısız sermaye artırımı girişimlerini gösterdi.