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Ünlü Medya Devi İflas Başvurusu Yaptı! 6 Şirketi Etkiledi; Bir Bir Kapanıyor...

Ünlü Medya Devi İflas Başvurusu Yaptı! 6 Şirketi Etkiledi; Bir Bir Kapanıyor... Almanya merkezli dijital yayın hizmeti sağlayıcısı Sporttotal, kendi yönetimi altında iflas başvurusunda bulundu.