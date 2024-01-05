Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin eski hali ortaya çıktı! Ey estetik sen nelere kadirsin… Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin eski fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Estetiksiz halini görenler Ezmeci’yi tanıyamadı. İşte, ünlü psikoloğun yıllardır saklanan o fotoğrafları…

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Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ile gündemden düşmeyen psikolog Esra Ezmeci’nin estetiksiz hali gündemde resmen bomba etkisi yarattı.

Şimdilerde Beyaz TV ekranlarında sunduğu “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” isimli gündüz kuşağı programıyla da kendisinden sıkça söz ettiriyor.

Ezmeci’nin güzelliğinin pekte doğal olmadığı estetik operasyonlar geçirdiği her ne kadar biliniyor olsa da, gündeme bomba gibi gibi düşen eski fotoğraflar takipçilerini şoka uğrattı.

Estetik güzeli…

Esra Ezmeci’nin eski eşiyle ortaya çıkan fotoğraflarında ki hali görenleri hayrete düşürdü. İnsan estetikle anca bu kadar değişebilir…

İşte ünlü psikoloğun eski hali...