Ünlü sunucudan sert sözler! Esra Erol Laz Kızı hakkında neler dedi… Esra Erol, son günlerde gündemden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok hakkında sert eleştirilerde bulundu. Pavyon benzetmesi yapan Erol seyircilerini şaşırttı.

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TikTok’ta “Laz Kızı” kullanıcı ismiyle yaptığı canlı yayında, göğüs dekoltesi vererek 100 bin TL toplayan G.D sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından gözaltına alınmıştı. TikTok’un serbest bırakılan kullanıcısı uygulamaya yönelik ardı arkası kesilmeyen eleştiriler yağdırmaya devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen programı “Esra Erol’da” programının ünlü sunucusu da dayanamadı. Erol, TikTok platformuyla ilgili şaşırtıcı sözler söyledi.

Erol, "TikTok’tan tiksiniyorum. Çünkü orası bir pavyona döndü" dedi. Ünlü sunucu uygulama için bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini de vurguladı.