Unutma Beni'nin Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı: "Aynı kişi olamaz! İşte o kareler... Unutma Beni dizisinde hayat verdiği Emine karakteri ile tanınmaya başlayan Berivan Düzgün, son haliyle gündem oldu. Oyuncunun geçen zamanda iyicve gençleştiği ve güzelliğine güzellik kattığı görüldü.

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisi, gündüz kuşağında reyting rekorları kırdı.

Dizi, 27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan 1702. bölümü ile final yaparak yayın hayatını sonlandırdı.

Ancak yayınlandığı süre boyunca hem konusu hem de oyuncuları ile dikkatleri çeken dizide, bazı karakterler ise unutulmadı.

Bu karakterler arasında yer alan Berivan Düzgün, Emine'ye hayat verdi. Hem güzelliği hem de sesi ile dizinin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Berivan Düzgün'ün son hali

Unutma Beni'den sonra başka projelerde de yer alan Düzgün, Emine karakteri kadar ses getiremedi.

Emine ile akıllarda yer edinen Düzgün, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve hayranlarıyla da burada buluşuyor.

Berivan Düzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ise hayranlarını şaşırttı.

Bazıları estetik yaptırdığına dair yorumlar yaparken, bazıları da değişmediğinin altını çizdi.