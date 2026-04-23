Uzak Şehir'e veda edecek ilk oyuncu belli oldu: Herkes "oh" çekecek

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de sezon sonunda bir ayrılık yaşanacağı açıklandı.
Kanal D'nin iddialı yapımı Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Atakan Özkaya gibi oyuncuları buluşturan yapım, Mardin'de çekiliyor.
2. sezon sonuna yaklaşan diziden bir de veda haberi geldi.
Yeni sezon onayını alan Uzak Şehir'e veda edecek ilk isim belli oldu.
BORAN GİDİYOR
Birsen Altuntaş'a göre; Kulislerde sezon sonunda diziye veda edeceği öğrenilen Burç Kümbetlioğlu, “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna, “Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur” yanıtını verdi.
