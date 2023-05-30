Uzun zamandır ortalarda yoktu! Sibel Kekilli'nin son hali şoke etti "Yıllara meydan okuyor" Yetişkin film yıldızı Sibel Kekilli, sosyal medyada gelen olumsuz yorumlardan sonra Türkiye'ye erişim engeli getirmişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sibel Kekilli'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Sibel Kekilli, 2004 yapımı Duvara Karşı filminde sergilediği oyunculuk performansıyla adını milyonlara duyurmuştu.

Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı filmden sonra başarısına başarı katan Sibel Kekilli, birçok erotik filmde rol aldı.

En son 2022 yılında vizyona giren Karanlık Gece adlı filmde rol alan Sibel Kekilli bir süredir ekranlardan uzak.

Yıllar önce cinsel içerikli filmlerde rol alması sebebiyle sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan ünlü oyuncu, paylaşımlarını Türkiye’ye kapatmıştı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde rol alan Sibel Kekilli’nin son hali ortaya çıktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllara meydan okuyor

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Sibel Kekilli’nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Burun estetiği olan ünlü oyuncu güzelliğine güzellik katmış.

Ünlü oyuncu son olarak başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Karanlık Gece filminde rol almıştı.

O dönem ekiple sorun yaşadığı için galaya katılmayan Sibel Kekilli’nin değişimi gündeme bomba gibi düştü.