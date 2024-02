Vatozun ilginç doğum anı! Peş peşe 10 yavru doğurdu Vatoz balığının yavruladığı anlar saniye saniye görüntülendi. 10 yavrusunu peş peşe doğuran balık izleyenleri hayrete düşürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medya vatoz balığının doğumuna şahit oldu.

An be an kaydedilen videoda, kayalıklara çıkan anne vatozun yavrulama anı görüldü.

Saniyeler içinde 10 balık doğuran vatoz, ilgi odağı oldu.

Şaşkınlık yaratan anları izleyenler, hayrete düştü.

İşte vatoz balığının ilginç doğum anı...