Veliaht 6. bölüm fragmanı: Zafer dışarı çıkıyor!“İstanbul’un Veliaht’ı benim”

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde üst sıralara çıkarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un birlikte kaleme aldığı yapım, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Başrolleri Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi usta isimler paylaşıyor.

Son bölümün ardından heyecan doruğa ulaşırken, izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

İşte Veliaht 6. bölüm fragmanı:

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zülfikar Ağa, kriz geçirerek hastaneye kaldırılırken, Karslı ailesi büyük bir sarsıntı yaşadı. Kardeşler arasında yaşanan yüzleşmeler gerilimi artırdı.

Zülfikar Ağa evde yavaş yavaş toparlanırken, otogarda ortalık giderek karıştı. Bu sırada Yahya, Zülfikar Ağa’ya olanların peşine düştü.

Timur, Zülfikar’ın yokluğunu otogarda belli etmemeye çalıştı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

Zülfikar Karslı otogara dönüp herkesin karşısına çıktığında, ona doğrultulan silahın önüne atlayan Timur vuruldu.