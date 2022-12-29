Victoria's Secret meleği Adriana Lima'dan eser yok! Son halini gören 'bitmiş' diyor...

Victoria's Secret mankeni Adriana Lima, doğum kilolarıyla podyuma çıktı. Yıllardır fit haliyle gözleri kamaştıran Lima'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

Güzelliğiyle dünyayı kasıp kavuran ünlü manken Adriana Lima, yıllar sonra yeniden anne oldu.

3. çocuğunu kucağına alan Adriana Lima, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan henüz kurtulamadı.

Kilolu haliyle podyuma çıkan ünlü model, herkesi şoke etti.

Kusursuz fiziğiyle yıllarda Victoria Secret mankenliği yapan Adriana Lima, adeta başka bir kadına dönüştü.

Adriana Lima'nın kiloları

Brezilyalı süper modeli görenler tanımakta zorlanırken, yorum yapmadan da geçemedi.

Adriana Lima'nın hayranları, "Sana ne oldu", "Büyük beden mankeni olmuş", "Adriana'dan eser yok" yorumlarında bulunurken, bazıları ise "Kilolu hali bile güzel", "Her türlü yeter" gibi yorumlar yaptı.

İşte Adriana Lima'nın son hali...