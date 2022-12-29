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    Victoria's Secret meleği Adriana Lima'dan eser yok! Son halini gören 'bitmiş' diyor...

    Victoria's Secret mankeni Adriana Lima, doğum kilolarıyla podyuma çıktı. Yıllardır fit haliyle gözleri kamaştıran Lima'yı görenler tanımakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 15:40
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    Victoria's Secret meleği Adriana Lima'dan eser yok! Son halini gören 'bitmiş' diyor...

    Güzelliğiyle dünyayı kasıp kavuran ünlü manken Adriana Lima, yıllar sonra yeniden anne oldu.

    3. çocuğunu kucağına alan Adriana Lima, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan henüz kurtulamadı.

    Kilolu haliyle podyuma çıkan ünlü model, herkesi şoke etti.

    Kusursuz fiziğiyle yıllarda Victoria Secret mankenliği yapan Adriana Lima, adeta başka bir kadına dönüştü.

    Victoria s Secret meleği Adriana Lima dan eser yok! Son halini gören bitmiş diyor... #1

    Adriana Lima'nın kiloları

    Brezilyalı süper modeli görenler tanımakta zorlanırken, yorum yapmadan da geçemedi.

    Adriana Lima'nın hayranları, "Sana ne oldu", "Büyük beden mankeni olmuş", "Adriana'dan eser yok" yorumlarında bulunurken, bazıları ise "Kilolu hali bile güzel", "Her türlü yeter" gibi yorumlar yaptı.

    İşte Adriana Lima'nın son hali...

    Victoria s Secret meleği Adriana Lima dan eser yok! Son halini gören bitmiş diyor... #2

    Victoria s Secret meleği Adriana Lima dan eser yok! Son halini gören bitmiş diyor... #3


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